Coronavirus, la valanga degli antigenici positivi: 903 casi in Molise. E i ricoverati diventano 30

Di questi 275 sono tamponi molecolari e 628 test rapidi effettuati nelle farmacie e nei laboratori convenzionati

CAMPOBASSO. La valanga dei tamponi antigenici effettuati in farmacia e nei laboratori convenzionati. Sono 903 i tamponi positivi in Molise (275 molecolari e 628 rapidi) contenuti nel bollettino Asrem di oggi, con 153 nuovi casi a Campobasso, il comune più colpito dall’ondata pandemica.

Rilevante anche il dato di Termoli (73 casi, di cui 45 molecolari e 28 rapidi), e Bojano (66 casi, di cui 13 molecolari e 53 anteginici), con 38 contagi a Isernia (19 molecolari e 19 rapidi).

Come ha precisato il direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale, Oreste Florenzano, su 1.796 tamponi analizzati oggi i contagi sono risultati 275, a cui va aggiunto il flusso delle farmacie e dei laboratori atteso da giorni e inserito ora nel computo complessivo, sulla base della circolare del Ministero della salute del 30 dicembre 2021, che rivede anche la gestione delle quarantene.

Da segnalare anche 3 nuovi ricoveri all’ospedale Cardarelli, dove ora i pazienti assistiti sono 30, di cui 28 in Malattie infettive e 2 in Terapia intensiva.

Ecco l'elenco completo dei comuni con il numero dei positivi in totale, divisi rispettivamente per tamponi molecolari e antigenici:

AGNONE 41 casi; 31 molecolari, 10 antigenici

BAGNOLI DEL TRIGNO 2, 2, 0

BARANELLO 4, 3, 1

BELMONTE DEL SANNIO 3, 2, 1

BOJANO 66, 13, 53

BONEFRO 4, 1, 3

BUSSO 3, 1, 2

CAMPOBASSO 153, 47, 106

CAMPOCHIARO 8, 0, 8

CAMPODIPIETRA 4, 2, 2

CAMPOLIETO 1, 0,1

CAMPOMARINO 14, 9, 5

CANTALUPO NEL SANNIO 2, 0, 2

CAPRACOTTA 19, 2, 17

CAROVILLI 7, 6. 1

CARPINONE 4, 2, 2

CASACALENDA 32, 0, 32

CASTEL SAN VINCENZO 3, 0, 3

CASTELMAURO 2, 0, 2

CASTELPETROSO 3, 1, 2

CASTELPIZZUTO 1, 0, 1

CASTROPIGNANO 2, 0, 2

CERCEMAGGIORE 5, 3, 2

CERCEPICCOLA 2, 0, 2

CERRO AL VOLTURNO 3, 1, 2

CIVITANOVA DEL SANNIO 1, 1, 0

COLLE D'ANCHISE 1, 0, 1

COLLETORTO 28, 0, 28

COLLI A VOLTURNO 3, 3, 0

DURONIA 2, 0, 2

FERRAZZANO 5, 0, 5

FORLI DEL SANNIO 1, 0, 1

FORNELLI 18, 0, 18

GILDONE 1, 0, 1

GUARDIALFIERA 7, 2, 5

GUARDIAREGIA 4, 2, 2

GUGLIONESI 2, 1, 1

ISERNIA 38, 19, 19

JELSI 11, 0, 11

LARINO 6, 6, 0

LONGANO 2, 2, 0

LUCITO 2, 2, 0

LUPARA 13, 0, 13

MACCHIA VALFORTORE 3, 0, 3

MAFALDA 2, 2, 0

MATRICE 2, 0, 2

MIRABELLO SANNITICO 6, 2, 4

MONTAQUILA 2, 1, 1

MONTEFALCONE NEL SANNIO 23, 0, 23

MONTELONGO 1, 0, 1

MONTENERO DI BISACCIA 40, 9, 31

MONTERODUNI 1, 0, 1

ORATINO 3, 0, 3

PALATA 1, 1, 0

PESCHE 2, 0, 2

PESCOPENNATARO 4, 4, 0

PETACCIATO 6, 4, 2

PETRELLA TIFERNINA 4, 0, 4

PIETRABBONDANTE 1, 1, 0

PORTOCANNONE 3, 0, 3

POZZILLI 2, 0,2

PROVVIDENTI 4, 0, 4

RICCIA 13, 2, 11

RIPALIMOSANI 41, 1, 40

ROCCAMANDOLFI 6, 0, 6

ROCCASICURA 1, 0, 1

ROCCAVIVARA 2, 2, 0

ROCCHETTA A VOLTURNO 1, 0, 1

ROTELLO 2, 1, 1

SALCITO 3, 0, 3

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 1, 1, 0

SAN GIULIANO DI PUGLIA 2, 0, 2

SAN MARTINO IN PENSILIS 5, 4, 1

SAN MASSIMO 9, 1, 8

SAN PIETRO AVELLANA 1, 1, 0

SAN POLO MATESE 1, 0, 1

SANTA CROCE DI MAGLIANO 27, 0, 27

SANTA MARIA DEL MOLISE 1, 0, 1

SANT'AGAPITO 4, 2, 2

SEPINO 9, 5, 4

SESSANO DEL MOLISE 1, 1, 0

SESTO CAMPANO 1, 1, 0

SPINETE 2, 0, 2

TERMOLI 73, 45, 28

TORELLA DEL SANNIO 2, 2, 0

TORO 1, 0, 1

TRIVENTO 5, 4, 1

VASTOGIRARDI 3, 0, 3

VENAFRO 30, 12, 18

VINCHIATURO 13, 2, 11

Da segnalare anche 3 nuovi ricoveri al Cardarelli, di Campobasso, Isernia e Termoli. Ospedale dove ora i pazienti assistiti sono 30, di cui 28 in Malattie infettive e 2 in Terapia intensiva. Di questi 13 non avevano fatto il vaccino, 9 avevano ricevuto due dosi o la dose unica, 8 avevano fatto anche la terza dose.

Fino ad oggi sono 19.725 i contagi in Molise, con 4.328 attualmente positivi e 3.902 persone in isolamento. I guariti dall’inizio dell’epidemia sono 14.871 (oggi ne sono stati certificati 14), mentre i morti sono 512.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!