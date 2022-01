Screening favorevole, a Macchiagodena si torna in presenza: l’annuncio di Felice Ciccone

Su 65 persone sottoposte a test, solo 1 positivo. Il sindaco esorta i cittadini ad aderire alla campagna vaccinale

MACCHIAGODENA. Buono l’esito dello screening sulla popolazione scolastica, si riparte in presenza domani, 10 gennaio.

A deciderlo il sindaco di Macchiagodena, Felice Ciccone, che con un post su Facebook fornisce la descrizione della situazione in paese e, al contempo, invita tutti ad aderire alla campagna vaccinale anti-Covid.

“Lo screening effettuato oggi sulla nostra popolazione scolastica ha dato un riscontro favorevole – afferma - Si sono sottoposti al tampone 62 scolari e 3 operatori scolastici sui circa 90 aventi diritto. Un bambino, frequentante la scuola materna, è risultato positivo. Pur consapevoli che il tampone non è altro che la fotografia della situazione in un determinato momento e che, quindi, potrebbe cambiare in maniera repentina, il dato ci consente di riaprire, meno preoccupati, tutte le nostre scuole, dal micro nido alla terza media, lunedì 10 gennaio. Scelta condivisa, ovviamente, con la dirigente scolastica. Ringraziamo il dottor Antonino Paolino, la dottoressa Martina Terriaca, la Farmacia Dell'Omo e l'Associazione di Protezione Civile Pietro Lalli per la collaborazione.

Crediamo, in maniera convinta, però, - conclude il sindaco Ciccone - che la soluzione per garantire ai nostri ragazzi di studiare in sicurezza, non può che essere il vaccino”.

