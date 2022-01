Impianto di ventilazione meccanica a scuola, terminati i lavori: l’innovativo intervento a Palata

L’annuncio dell’amministrazione, che ha beneficiato di un finanziamento del Ministero dell’Istruzione. Un dispositivo che riduce notevolmente le occasioni di esposizione degli studenti ad agenti patogeni

PALATA. Sono terminati i lavori per la realizzazione dell'impianto di “ventilazione meccanica”, predisposto presso il plesso scolastico di Via Kennedy a Palata, grazie a un finanziamento ricevuto dal Ministero dell'Istruzione.

Si tratta di un impianto assolutamente innovativo, uno dei pochi presenti in Molise e che garantisce, nei casi di scarsa aerazione degli ambienti chiusi e sovraffollati, l’apporto di aria esterna attraverso un dispositivo di ventilazione meccanica, appunto, tale da evitare e ridurre notevolmente le occasioni di esposizione degli studenti ad agenti patogeni.

Ad annunciarlo l’amministrazione comunale sulla pagina Facebook ufficiale. “I lavori – si legge - sono stati realizzati durante la chiusura per le festività natalizie riducendo al minimo il disagio per gli studenti e il personale amministrativo. Si tratta di un importante intervento, soprattutto in un momento come questo caratterizzato dalla rapida diffusione del Covid e dove una adeguata ventilazione degli ambienti contribuisce a ridurre le possibilità di contagio”.

Intanto nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 20:30, presso la Casa comunale in via Calvario 80, al via lo screening della popolazione scolastica.

