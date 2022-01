Screening ok, a Macchiagodena le scuole possono riaprire

Un solo positivo tra 62 scolari e 3 opertori scolastici, sui circa 90 aventi diritto. E il sindaco Felice Ciccone diffonde un video del Professor Alberto Villani, Primario di Pediatria e Malattie Infettive dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, dedicato agli studenti locali.

Screening sulla popolazione studentesca anche a Macchiagodena. Si sono sottoposti al tampone 62 scolari e 3 operatori scolastici sui circa 90 aventi diritto e il riscontro è stato ampiamente favorevole: un solo positivo. Queste le considerazioni a margine da parte del sindaco Felice Ciccone: “Pur consapevoli che il tampone non è altro che la fotografia della situazione in un determinato momento e che, quindi, potrebbe cambiare in maniera repentina, il dato ci consente di riaprire, meno preoccupati, tutte le nostre scuole, dal micro nido alla terza media, lunedì 10 gennaio”, dunque domani.

“La scelta è stata ovviamente condivisa con da Dirigente Scolastica. Ringraziamo il dottor Antonino Paolino, la dottoressa Martina Terriaca, la Farmacia Dell'Omo e l'Associazione di Protezione Civile Pietro Lalli per la collaborazione - ha aggiunto Ciccone - Crediamo, in maniera convinta, però, che la soluzione per garantire ai nostri ragazzi di studiare in sicurezza, non può che essere il vaccino”. Per questo il sindaco ha condiviso su facebook il messaggio che il Professore Alberto Villani, noto Primario di Pediatria e Malattie Infettive dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, e amico della comunità di Macchiagodena, ha voluto lanciare ai nostri ragazzi. “Grazie Professore” ha concluso Ciccone.

