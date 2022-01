Campitello, nevica bene, ma quanti interrogativi dopo le feste

Finite le vacanze con il pienone, si registra già una leggera flessione anche per gli albergatori. E, ad oggi, c’è un solo impianto aperto. Notizie poco chiare su San Nicola, Capo d’acqua e seggiovia a 4 posti. Intanto sono stati accesi i cannoni per l’innevamento artificiale.

Il pienone c’è stato ma, con la fine delle feste, c’è già una leggera flessione per gli albergatori di Campitello Matese. Con un solo impianto (basso) aperto, gli operatori delle strutture d’accoglienza hanno dovuto diversificare l’offerta, organizzando ciaspolate e anche tour del Molise. Quando non si scia, è dura per tutti. Per altro le notizie sugli impianti San Nicola e Capo d’Acqua, tutt’ora chiusi, sono poco chiare. Quando apriranno questi impianti? Se lo chiedono gli sciatori molisani, soprattutto. Quelli che a metà settimana salgono per un giro sulle piste o quelli che vogliono organizzare un weekend o due/tre giorni di vacanza.

La buona notizia è che oggi sta nevicando come si deve. La notte scorsa le temperature hanno raggiunto i meno 6/7 gradi. Ieri sono stati accesi anche i cannoni che ‘sparano’ neve artificiale, almeno per salvare il salvabile cioè la Piana Lavarelle. Insomma, le feste hanno distratto un po’ dai problemi, e ora turisti e appassionati riprendono a chiedersi se e quando riaprirà la seggiovia del Caprio? L’unico dato certe è che oggi la seggiovia a 4 posti è chiusa e purtroppo lo sono ancora pure San Nicola e Capo d’Acqua.

