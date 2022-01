Isernia, sanitari positivi in Cardiologia: ricoveri ordinari momentaneamente sospesi

Il provvedimento adottato onde evitare il diffondersi di un focolaio tra medici, operatori e pazienti

ISERNIA. Il Covid colpisce anche in corsia. Non solo i pazienti, ma anche i sanitari. Ed ecco che all’ospedale Veneziale di Isernia è stata rilevata la positività di due infermieri in servizio in Cardiologia. Circostanza che ha richiesto l’adozione di un provvedimento temporaneo, atto ad arginare la diffusione del virus all’interno del nosocomio.

Pertanto, si apprende che il direttore dell’Unità operativa ha sospeso i ricoveri ordinari nel reparto, lasciando lo stesso attivo – a quanto pare - solo per le urgenze.

I sanitari dovrebbero sottoporsi ad un tampone di controllo entro la metà della settimana entrante, quando la situazione potrebbe così normalizzarsi.

