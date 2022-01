Sata Sud, Testamento: Regione Molise chieda attivazione tavolo di crisi

La richiesta della parlamentare molisana di ‘Alternativa’ a tutela delle unità occupazionali dello stabilimento di Pozzilli

POZZILLI. “La Regione Molise e l’assessore alle politiche del lavoro Filomena Calenda si attivino quanto prima per richiedere l'istituzione di un tavolo di crisi per la Sata Sud S.p.A. di Pozzilli”: ad invocare provvedimenti è la parlamentare molisana e portavoce di ‘Alternativa’ alla Camera Rosa Alba Testamento, per la quale “non è accettabile che, con licenziamenti e chiusura dello stabilimento, siano ancora una volta i lavoratori e le loro famiglie a pagare il prezzo più alto della crisi”.

E aggiunge: “Le istituzioni competenti, come peraltro più volte già richiesto dalle rappresentanze sindacali, hanno il dovere di mettere in atto qualsiasi utile iniziativa per evitare che ciò accada”.

Una questione di tempo, a tutela di 50 lavoratori e delle loro famiglie: “A fronte di un’incertezza occupazionale - prosegue la Testamento - legata anche all’attuale crisi di fornitura di microchip che ha colpito tutto il comparto automotive italiano, mettere in atto delle azioni a tutela dei livelli occupazionali è ancor più urgente e necessario vista la scadenza il prossimo luglio degli ammortizzatori sociali. La Regione Molise, quindi, - conclude - dimostri di avere effettivamente a cuore il futuro dei circa 50 lavoratori dello stabilimento di Pozzilli e delle loro famiglie: chieda subito il tavolo di crisi e non perda altro tempo”.

