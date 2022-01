Elezioni al Quirinale, le Democratiche del Molise chiedono una donna tra i delegati regionali

La Conferenza permanente “auspica, questa volta, il rispetto del principio della parità di genere nella scelta dei delegati”

CAMPOBASSO/ISERNIA. La Conferenza permanente delle donne democratiche del Molise chiede la nomina di una donna tra i delegati della Regione per l’elezione del Presidente della Repubblica. Il prossimo 24 gennaio alle ore 15 il Parlamento in seduta comune sarà convocato per l'elezione del successore di Sergio Mattarella. La Costituzione prevede che all’elezione partecipino tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. In Molise il Consiglio regionale sarà chiamato a scegliere i propri delegati martedì 11 gennaio.

“Dalla parte della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative - ricordano le dem molisane in una nota - è venuta l’indicazione di una elezione che rappresenti il massimo livello della partecipazione istituzionale. Se così fosse nessuna donna del consiglio regionale del Molise andrebbe a Roma ad eleggere il nuovo Capo dello Stato. Così facendo, ancora una volta, il Molise si confermerebbe essere una regione per nulla ‘rosa’ con una gestione del potere tutta al maschile”.

“Ricordiamo, infatti - proseguono nella nota - che fino a qualche mese fa il Molise non aveva una donna nel suo esecutivo, nonostante la presenza di quattro consigliere regionali. Per non ripetere più gli errori di un passato non troppo remoto, la Conferenza Permanente delle Donne Democratiche del Molise auspica, questa volta, il rispetto del principio della parità di genere nella scelta dei delegati”.

“Un auspicio che si inserisce nel solco delle richieste e delle azioni già portate avanti dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico del Molise con proposte di legge, interrogazioni e mozioni presentate per favorire ed attuare un’adeguata rappresentanza di genere nella vita sociale, culturale, economica, politica e istituzionale e per garantire la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive, l’equilibrata rappresentanza di genere negli organi di governo della Regione e nell’accesso agli organi degli enti e delle società a partecipazione regionale per i quali siano previste nomine e designazioni di competenza degli organi regionali”, chiosano le donne democratiche del Molise.

