Covid, Agenas: in Molise occupazione dei reparti sale al 16 per cento

Lo scorso 6 gennaio era al 13 per cento. La regione segue il trend nazionale ma la situazione resta stabile sul fronte dei ricoveri in Terapia intensiva fermi a 2

ROMA/CAMPOBASSO. Aumenta il tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti Covid in Molise, come nella gran parte di Italia. A rilevarlo è l’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari) che rende noti i dati aggiornati al 9 gennaio.

Se a livello nazionale i ricoveri salgono al 24%, in sole 24 ore il tasso è cresciuto in 13 Regioni. In Molise lo scorso 6 gennaio era al 13 percento. Oggi, con 30 ricoverati, di cui 28 in Malattie infettive, il tasso è salito al 16.

Le altre regioni registrano le seguenti percentuali: Valle d'Aosta (45%), Abruzzo (22%), Calabria (al 36%), Campania (23%), Friuli (27%), Lazio (23%), Lombardia (28%), PA Bolzano (16%), Piemonte (30%), Sicilia (30%), Toscana (21%), Umbria (30%). Stabili oltre soglia del 15%: Basilicata (19%), Emilia Romagna (21%), Marche (25%), PA Trento (20%), Puglia (16%), Veneto (23%). L'unica sotto soglia è la Sardegna (stabile a 12%). Il tasso è in calo ma alto in Liguria (36%).

Va meglio in regione sul fronte dei ricoveri in Terapia intensiva, con soli due posti letto attualmente occupati.

