Vodafone in tilt in Molise. Disagi sulla linea telefonica, salta anche la Dad per gli studenti

Disservizi in tutta la regione, come in altre zone d’Italia. Gestore subissato di telefonate degli utenti e solo dopo le 11 la risoluzione dei problemi

CAMPOBASSO. Problemi sulla rete Vodafone in tutto il Molise, così come in altre zone d’Italia. Impossibile telefonare o utilizzare Internet, per comunicare e per lavorare.

Problemi anche per la Dad, con migliaia di studenti, sia a Campobasso che a Termoli, i principali comuni del Molise che hanno attivato la didattica a distanza, hanno avuto problemi per svolgere le lezioni. La linea è stata riattivata poco dopo le 11.

