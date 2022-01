Coronavirus, Campobasso comune più colpito dalla quarta ondata: i positivi sono 923

Nel totale sono inseriti i 172 contagi rilevati ieri, di cui 163 test rapidi. Lunghe file davanti alle farmacie da parte di chi teme di aver contratto il Covid o ha avuto contatti a rischio

CAMPOBASSO. Coronavirus, 923 attualmente positivi a Campobasso, che risulta essere il comune del Molise più colpito dalla quarta ondata della pandemia.

Ai 769 positivi, indicati nella mappa dei contagi diffusa ieri dall’Asrem, vanno sottratti i 18 pazienti risultati guariti al test di controllo e vanno invece aggiunti 172 positivi rilevati ieri, di cui solo 9 da tampone molecolare e 163 da test antigenici, inviati al sistema dell’Azienda sanitaria regionale dalle farmacie e dai laboratori analisi convenzionati.

Anche in considerazione dell’alto numero di contagi il sindaco di Campobasso Roberto Gravina ha disposto la Dad fino al 15 gennaio. L’eventuale prolungamento della didattica a distanza sarà ufficializzato nei prossimi giorni, anche se le indicazioni del Governo sono per un rientro in classe.

Nel frattempo sempre lunghe le file davanti alle farmacie della città, da parte di chi teme di aver contratto il Covid o è entrato a contatto con pazienti positivi.

