Isernia, raccolta rifiuti per chi è positivo o in quarantena: ecco cosa fare

I nominativi vengono comunicati dal Comune al gestore del servizio

ISERNIA. Emergenza coronavirus: sono numerosi in questo periodo a Isernia i cittadini positivi al Covid o in quarantena obbligatoria. Per loro ci sono regole precise da rispettare per quel che concerne il conferimento dei rifiuti.

ECCO COSA FARE:

L’Asrem comunica ai Comuni i dati dei soggetti positivi al tampone Covid-19 o in quarantena obbligatoria. Il Comune di Isernia informa, via pec, il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, indicando: nominativo/i assistito/i, indirizzo e piano, numero di telefono e la durata dell’esigenza.

Il gestore, tramite personale addetto, contatta telefonicamente l’assistito, concordando la consegna delle attrezzature per la raccolta e il conferimento dei rifiuti nonché le modalità di passaggio per il ritiro. I rifiuti vengono conferiti mediante scarico diretto presso gli impianti autorizzati.

