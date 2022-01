Vaccini, aumentano le prime dosi in Molise: sono 323 su 3.158

Più del doppio di quelle somministrate nella giornata del 10 gennaio, che erano 127

CAMPOBASSO. Cresce di giorno in giorno il numero delle prime dosi somministrate in Molise per la campagna vaccinale anti-Covid. Se ieri erano ‘solo’ 127, infatti, oggi sono più del doppio, ben 323 su 3.158, e superano perfino le seconde dosi - 319 nelle ultime 24 ore. Numeri con cui la Regione arriva a 593.881 dosi somministrate in totale.

Oggi il conteggio ammonta a 1.759 dosi di Pfizer, 1.395 di Moderna e 4 di Jannsen. Il maggior numero di somministrazioni riguarda la fascia di età 40-49 anni (647) e quella 50-59 anni (539).

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!