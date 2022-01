Emergenza Covid, l’Asrem assume i medici in pensione: contratto prorogato a 8 specialisti

Fino al 31 marzo 2022 e anche in considerazione del fatto che i giovani professionisti continuano a disertare i concorsi pubblici. Lo prevede una delibera firmata dal direttore generale Oreste Florenzano

CAMPOBASSO. Emergenza Covid, i medici in pensione resteranno in servizio negli ospedali del Molise, visto che i giovani medici continuano a non partecipare ai concorsi banditi dall’Asrem.

Sono stati soltanto 2, infatti, i medici che hanno partecipato al concorso per il reperimento di 20 chirurghi. Per i due professionisti, tra loro anche uno specializzando, è arrivato il contratto, ma la carenza di personale medico ha portato l’Azienda sanitaria regionale del Molise a prorogare l’incarico a 8 medici in quiescienza.

Lo prevede una delibera, firmata ieri, 11 gennaio, dal direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano, e controfirmata dal direttore sanitario Evelina Gollo e dal direttore amministrativo Antonio Lastoria. Prevista dunque la proroga dei contratti di lavoro autonomo a medici specialisti in pensione, come previsto dal decreto legge 228 del 31 dicembre scorso e fino al 31 marzo 2022, data dell’attuale scadenza dell’emergenza Covid. Si tratta di 8 professionisti, molto conosciuti e stimati in regione: Cosimo Dentizzi, Giovanni Lettieri, Enrico Berardi, Carla Gianmaria, Rita Simeone, Maria Giuseppina Bontempo, Raimondo Santilli e Nicola Merola.

Resteranno in servizio, per altri 3 mesi, negli ospedali e nelle strutture sanitarie del Molise. Mentre Asrem e Regione continuano a bandire nuovi concorsi per l’assunzione di nuovi medici. Restii a quanto pare a scegliere l’indicazione del Molise.

