Roccamandolfi in volo, aspettando la zip line ci sono i... briganti

Per provare i brividi sul primo impianto sospeso del Molise bisognerà attendere l’estate, ma in paese c’è già la possibilità di apprezzare il bel Museo multimediale che rievoca la stagione del brigantaggio: 1500 visitatori in un anno.

di Maurizio Cavaliere

ROCCAMANDOLFI. Ci vorrà ancora qualche mese per... volare con la prima zip line del Molise, quella in gran parte montata nel territorio di Roccamandolfi, con arrivo a poca distanza dal sempre suggestivo castello diroccato.Ci sono stati un po’ di rallentamenti, soprattutto di natura burocratica, ma il sindaco Giacomo Lombardi confida di aprire l’impianto prima dell’estate. Sarebbe un altro bel colpo per il piccolo paese incastonato come un fossile nel massicio del Matese. Roccamandlfi ha fatto segnare l’anno scorso numeri notevoli per visite turistiche. Il castello e il ponte tibetano, ma anche il contesto paesaggistico di pregio, avvolgono i visitatori in un clima di genuinità e intatta bellezza.

La zip line rappresenterebbe un atro diversivo che potrebbe connotare ulteriormente Roccamandolfi che, con l’avvento di Lombardi e di tanti altri giovani a dare man forte e idee, ha riscattato un passato di relativo anonimato.

Paese e gente sempre accogliente, ma non c’era granché da vivere, prima, a parte il castello e la splendida giornata di fine luglio in cui cade la Festa del Pastore, evento sempre suggestivo e molto partecipato, prima della pandemia. Negli anni ‘80 ci fu un’improvvisa fiammata nella presa di coscienza collettiva del paesaggio e delle potenzialità straordinarie del luogo. Nel piano Sciapì, dal nome del grande architetto, esperto di sviluppo montanto e di urbanistica, erano racchiusi i semi dello sviluppo di Campitello e del Matese. In quel progetto, purtroppo (considerata com’è andata a finire) non se ne fece più nulla, era previsto anche l’allargamento delle piste sciistiche sul versante di ‘Rocca’, particolarmente favorevole per l’innevamento. Sarebbe stata forse la straordinaria svolta da imboccare per lo sviluppo del comprensorio e del paesino a pochi chilometri da San Massimo. Invece a Roccamandolfi hanno dovuto fare tutto da soli, rimboccandosi le maniche e mettendo su piano piano le basi per una rinascita in fatto di visibilità e offerta turistica. Gente volitiva e idee buone, non ultima quella del Museo multimediale del brigantaggio, aperto poco più di un anno fa. La struttura in paese, ospita un Centro di documentazione sul brigantaggio, un sistema multiproiezione 2D-3D e tante altre curiosità. Una roba di nicchia, in un paese di nicchia, in una regione di nicchia, certo, eppure oltre 1500 persone hanno già staccato il biglietto da 2 euro e 50 centesimi per accedervi. Non tanti, ma neanche pochi, considerato il periodo. C’è parecchio da vedere e capire nel Museo, ideale per l’approfondimento di un periodo storico che ha segnato la vita e i giorni di ‘Rocca’ e di tanti altri paesi del Molise. Un Museo che non è certamente un tributo, ma una interessante riscoperta di un passato neanche troppo lontano, un passaporto per entrare nella pieghe di un territorio molto particolare.

E’ aperto il martedì (16-18) e da mercoledì a domenica: 11-13 / 16-18. Se avete voglia di fare un’esperienza particolare e di sostenere un Molise piccolo e laborioso, Roccamandolfi e il suo Museo fanno per voi, in attesa di spiccare il volo nel Matese con la prima zip line molisana.