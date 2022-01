Sanità, al Molise 44 milioni. Toma: “Adegueremo il sistema”

Il Presidente della Regione esprime soddisfazione per lo stanziamento di risorse tra Pnrr e Piano nazionale. Raggiunta l’intesa in Conferenza Stato-Regioni: “Stiamo già lavorando sui sui vari temi degli interventi".

Esprime soddisfazione il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in merito alla ripartizione di oltre 6,5 miliardi del Pnrr e di circa 1,5 miliardi del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinati alla sanità, sulla quale oggi è stata raggiunta l’intesa in Conferenza Stato-Regioni. Al Molise andranno euro 44.476.443,7.

Case di comunità, assistenza domiciliare e telemedicina, ospedali di comunità, ammodernamento tecnologico e digitale degli ospedali, sicurezza e sostenibilità ospedaliera, ma anche analisi dati, vigilanza livelli essenziali di assistenza, sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitaria sono gli assi portanti del nuovo sistema sanitario sui quali le Regioni sono chiamate a intervenire.

“Noi – dichiara Toma - siamo pronti. Siamo già al lavoro su questi temi, che saranno presenti nella prossima programmazione sanitaria 2022-2024. Riteniamo che la loro attuazione, unitamente ad altre azioni che stiamo predisponendo, possa migliorare il servizio sanitario regionale e adeguarlo alle aspettative dei molisani”.

