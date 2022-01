Progetto mille esperti Pnrr, insediata Cabina di Regia Molise

Per la creazione di un pool di esperti finalizzato a supportare le amministrazioni territoriali nella gestione delle procedure per la ‘semplificazione e velocizzazione’ in ottica Piano.

L’investimento 2.2, Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance, del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede uno strumento di assistenza tecnica (TA) di durata triennale, consistente nella creazione di un pool di esperti finalizzato a supportare le amministrazioni territoriali nella gestione delle procedure.

L’obiettivo è quello di accrescere la capacità amministrativa degli enti che agiscono sul territorio, in modo da garantire la concreta attuazione delle azioni di riforma in materia di semplificazione e la velocizzazione delle procedure amministrative propedeutiche all’implementazione dei progetti previsti dal Pnrr.

Con decreto del capo Dipartimento della Funzione Pubblica n. 37147871 del 30 novembre 2021 e con delibera della Giunta regionale n. 422 del 10 dicembre 2021, è stato approvato il Piano territoriale della Regione Molise, a seguito del quale si è provveduto alla contrattualizzazione di diciannove esperti, selezionati, così come richiesto dalla Regione, dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che si è avvalso del Formez, secondo il fabbisogno espresso nello stesso documento.

Oggi a Palazzo Vitale si è insediata la Cabina di Regia, alla quale è rimesso il coordinamento dell’iniziativa. L’organismo è presieduto dal presidente della Regione, coadiuvato dall’assessore al Personale e dal consigliere delegato alla “Semplificazione dei procedimenti amministrativi e digitalizzazione Agenda Digitale” con deleghe all’organizzazione e alla semplificazione, ed è composto, altresì, dai presidenti delle Province, dal presidente di Anci e da un rappresentante per ciascuna Unione dei Comuni del territorio regionale.

Sono previste, inoltre, una Segreteria tecnica per le attività di pianificazione, gestione e verifica delle attività dei professionisti ed esperti, oltre a tre task force multidisciplinari per garantire gli interventi sul territorio, che opereranno a supporto dell’Ente regionale, degli Enti provinciali, delle Unioni dei Comuni e dei Comuni del territorio di ciascuna provincia.

