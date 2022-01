Conferenza donne democratiche del Molise, Manuela Vigilante è la nuova portavoce regionale

Eletta all’unanimità, ha dichiarato: “Nostro compito garantire sull’intero territorio una costante ed efficacia azione diretta a promuovere l’effettiva applicazione dei principi di parità di genere”

TERMOLI. Manuela Vigilante è stata eletta portavoce regionale della conferenza donne democratiche del Molise, all’unanimità, dalle componenti dell’assemblea regionale.

Ieri sera 14 gennaio in modalità telematica si è riunita l’assemblea della Conferenza delle donne democratiche del Molise per eleggere la portavoce: presenti le delegate nazionali,il segretario regionale del Pd Vittorio Facciolla, la capogruppo regionale Micaela Fanelli, i segretari delle tre federazioni del Pd Molise e le due vice segretarie regionali Maria Chimisso e Giovanna Viola e Donatella Fornaciari membro dell’esecutivo nazionale oltre alle componenti dell'assemblea.

“Il mio compito - ha detto la neoeletta Vigilante - insieme a quello delle altre donne della Conferenza sarà quello di garantire sull’intero territorio una costante ed efficacia azione diretta a promuovere l’effettiva applicazione dei principi di parità di genere, con l’adozione di misure di equità di genere in tutte le fasi e in tutti gli ambiti. Fondamentale sarà il confronto con le donne della società civile , dei sindacati, delle associazioni di categoria, nonché associazioni femministe e femminili per raccogliere istanze e proposte. Tutto sarà possibile dando vita a un lavoro di squadra e di collaborazione”, ha concluso la Vigilante ringraziando tutti per il sostegno e l’appoggio.

