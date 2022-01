Covid, ancora 25mila non vaccinati ma la copertura dei molisani è quasi totale

I numeri dei ricoveri non mentono: su 24 ricoveri, 11 sono non hanno ricevuto il farmaco

CAMPOBASSO/ISERNIA. Sono 24.765 i molisani non vaccinati, l’8,6% della platea interessata. Pochi, a fronte degli oltre 262mila che hanno ricevuto il farmaco, ma abbastanza per pesare sui posti letto del Cardarelli. Sono infatti 11 i non vaccinati attualmente in ospedale, su 24 persone ricoverate.

Questi i numeri diffusi da Asrem stamattina. Dati eloquenti, con oltre il 91% di molisani che ha ricevuto almeno la prima dose, e quasi il 50% quelli che hanno effettuato il booster della terza dose. Sempre più necessaria, con il galoppare della variante omicron.

Popolazione Molise totale vaccinabile: 287.026

Non vaccinati: 24.765 (8,6%)

Vaccinati I dose: 262.261 (91,4%)

Vaccinati II dose: 248.077 86,43%

Vaccinati III dose: 134.045 46,70%

