Il Molise che punta sul turismo: 200mila euro per partecipare alla Bit di Milano

Lo prevede una delibera della Giunta regionale, che vede come soggetto attuatore l’Azienda autonoma di turismo e soggiorno di Termoli

CAMPOBASSO. Il Molise tra le nuove mete turistiche italiane, la Regione punta a migliorare le performance già evidenziate nell’estate 2021, con un più 300% di presenze rispetto all’anno precedente. E si prepara a presentare la sua offerta turistica, mare, monti, borghi, ambiente ed enogastronomia, nella più importante fiera italiana del settore.

Cospicuo l’investimento previsto, 200mila euro, per la partecipazione alla Bit di Milano, la Borsa internazionale del turismo in programma dal 10 al 12 aprile 2022. Lo prevede una delibera di Giunta, che ha destinato le economie maturate nel settore della Cultura al finanziamento del progetto, che vedrà come soggetto attuatore l’Azienda autonoma di turismo e soggiorno di Termoli.

Progetto del quale per ora si conosce il titolo, ‘Il Molise alla Bit: iniziative promozionali per la valorizzazione del Patrimonio culturale della regione Molise’. E che punta ad arrivare ai buyers internazionali, che a loro volta potranno lanciare i nuovi itinerari e pacchetti turistici, in via di realizzazione. Mentre albergatori e ristoratori si preparano a rispondere a una richiesta che lo scorso anno è stata superiore all’offerta. Cogliendo gli stessi addetti ai lavori di sorpresa.

C.S.

