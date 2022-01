Vaccini e incidenza ricoveri: tutti i numeri dell’Asrem. E intanto torna l’Esercito

Una squadra effettuerà le vaccinazioni domiciliari. Dal report dell’Azienda sanitaria emerge che il rischio si minimizza progressivamente con l’aumentare delle dosi



CAMPOBASSO. Covid in Molise: alta incidenza della positività nella popolazione non sottoposta a vaccino. È quanto emerge dal report elaborato dal Centro dati Asrem, aggiornato al 14 gennaio, che fotografa anche la situazione dei ricoveri (sia in Terapia intensiva che in Area medica) in base al grado di vaccinazione.

“I numeri sono importanti perché non danno adito a polemiche né interpretazioni – commenta il direttore generale dell’azienda sanitaria Oreste Florenzano - E poi sono una base scientifica sulla quale avviare, con gli esperti, una valutazione approfondita”.

Dal si evince – come anticipato - un’alta incidenza della positività nella popolazione non sottoposta a vaccino. Il rischio si minimizza progressivamente con l’aumentare delle dosi fino a raggiungere una sensibile diminuzione dopo la dose booster.

“I dati ci raccontano che il vaccino fa la differenza – ancora Florenzano - E che vaccinare fasce di popolazione giovane, a partire dai 5 anni, è cruciale per una protezione dell’intera comunità”. Di qui l’invito a “proseguire il più possibile nelle vaccinazioni”.

Novità ci saranno anche per le domiciliari: “Dall’esercito – aggiunge e conclude il dg Asrem - abbiamo ottenuto un’altra squadra per effettuare le vaccinazioni a domicilio. Allo stesso tempo, rimane preziosa la collaborazione dei medici di medicina generale e dei sindaci per l’organizzazione di squadre sul territorio. È la nostra nuova sfida e stiamo lavorando per vincerla”.

Ecco tutti i dati:

