Scuola, il 17 gennaio in classe ma non per tutti: ancora Dad in due comuni del Molise

Si tratta di Lucito e di Morrone del Sannio. Lezioni in presenza, invece, a Campobasso e Termoli

CAMPOBASSO. Dopo una settimana di Dad e dopo gli screning della popolazione studentesca si torna a scuola, sia a Campobasso che Termoli, a partire da lunedì 17 gennaio.

Dei 24 comuni del Molise i cui sindaci avevano rinviato di una settimana la ripresa delle scuole in presenza, in provincia di Campobasso e di Isernia, sono solo 2 quelli in cui si proseguirà con la didattica a distanza: Lucito e Morrone del Sannio.

Come chiarisce l’agenzia LaPresse il sindaco di Lucito Giovanni Marasca ha deciso di tenere gli alunni dell'infanzia e della primaria a casa fino al 28 gennaio, sebbene i casi di Covid in paese siano 25, solo 4 dei quali relativi a bambini.

Anche il sindaco di Morrone del Sannio Sabrina Pedrazzi ha prorogato la dad fino al 25 gennaio. Qui i casi di contagio sono meno di 20, secondo i dati forniti dall’Asrem.

