Pnrr, tanti soldi e come usarli: convegno formativo alla Provincia

Il presidente Roberti: occasione da non perdere per gli enti locali

CAMPOBASSO. La Provincia di Campobasso e lo Europe Direct Molise dell’ente di Palazzo Magno hanno dato vita a un momento di confronto formativo sulle modalità attraverso cui dare attuazione concreta al Piano nazionale di ripresa e resilienza a livello locale.

Un incontro, il primo di una serie di appuntamenti che si terranno nelle prossime settimane, voluto alla luce dell’importanza che il Next Generation Eu e il Pnrr rivestono per il territorio molisano, quale importante e imperdibile occasione di sviluppo.

Nel corso del convegno sono stati trattati i seguenti argomenti: il Pnrr, genesi e scopi; la Governance; l’articolazione in missioni; il Pnrr per i Comuni; a che punto è l’attuazione dei progetti.

Il totale dei fondi previsti dal Pnrr ammonta a di 222,1 miliardi. Sono stati stanziati, inoltre, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specifiche e per il reintegro delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.

A illustrare gli argomenti e a chiarire le idee sulle misure e come saranno attuate è stato il professore Gianluca Luise, docente universitario all’Università degli Studi Federico II di Napoli e Presidente dell’associazione progettisti europei (Apeur).

“Il Pnrr è un’occasione che l’Italia dovrà sfruttare al meglio per il rilancio del Paese – ha affermato il presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti – Un coinvolgimento diretto per la realizzazione di opere e progetti è in capo agli enti locali. Per questo è importante formarsi ed essere informati all’interno delle Pubbliche Amministrazioni sui vari aspetti delle procedure con le quali si arriverà alla conclusione delle iniziative messe in cantiere”.

“Si è trattato di un incontro - ha commentato il dirigente del 3° Settore della Provincia di Campobasso, Angelo Fratangelo - per mettere in luce le effettive esigenze che possano venire dal territorio. Seguiranno altre giornate con partecipazione gratuita, con temi più specifici, d’intesa con l’Anci, aperte a tutti gli addetti ai lavori, al fine di comprendere al meglio quanto ci sarà da fare per non perdere questa grande occasione”.

“Una delle criticità maggiori sui fondi europei è il loro miglior utilizzo e questo problema potrebbe riverberarsi sull’attuazione del Piano – ha sottolineato il professor Luise – I momenti di formazione sono fondamentali per comprendere l’importanza di conoscere a fondo il funzionamento di questa misura e di come dare attuazione ai progetti”.

