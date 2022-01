Isernia, si vota per le Provinciali: alle 12 al seggio il 29 per cento

Due le liste contrapposte, una di centrodestra e una di centrosinistra: urne aperte fino alle 20. In 172 finora al seggio

ISERNIA. Affluenza al 29 per cento per le elezioni valide per il rinnovo del Consiglio provinciale di Isernia. Il voto, per effetto della legge Delrio riservato ai soli sindaci e consiglieri in carica dei 52 comuni della provincia pentra, si svolgerà fino alle 20 di questa sera.

Due le liste contrapposte, una di centrosinistra e una di centrodestra, entrambe da dieci candidati ciascuna, che saranno scelti da 593 aventi diritto, divisi in quattro fasce a seconda della popolazione del comune di residenza: 517 nei piccoli comuni, 13 a testa per i comuni di Agnone e Frosolone, 33 per Isernia e 17 per Venafro. Alle ore 12, dunque, hanno votato in 572 (152 nei piccoli comuni, 4 a Frosolone, 7 ad Agnone, 5 a Isernia e 4 a Venafro).

Per effetto del meccanismo previsto dalla legge, il cosiddetto voto ponderato che attribuisce un peso specifico diverso tra i vari comuni, saranno Agnone e Frosolone ad avere il maggiore indice di ponderazione: il singolo votante di Agnone peserà 14,235; Frosolone 8,842; Isernia e Venafro 7; gli altri 47 comuni della provincia pentra (visto che Chiauci è commissariato), solo 0,668.

Questi i nomi degli aspiranti consiglieri, che saranno in carica per due anni: per il centrosinistra Cristofer Amicone (Poggio Sannita), Cristofaro Carrino (Frosolone), Anna Di Carlo (Sesto Campano), Claudio Falcione (Isernia), Sara Ferri (Isernia), Teodoro Carmine Iacovetti (Pizzone), Franco Marcovecchio (Agnone), Vincenzo Pacifico (Monteroduni), Angela Perpetua (Isernia) e Angela Maria Siravo (Colli a Volturno).

La lista del centrodestra è invece composta da: Nicola Di Biase (Frosolone), Manolo Sacco (Pescolanciano), Raimondo Fabrizio (Isernia), Antonella Cernera (Venafro), Pietro Paolo Di Perna (Isernia), Federica Cocozza (Filignano), Angelo Monaco (Longano), Vincenzo Scarano (Agnone), Stefania Colardo (Roccamandolfi) e Angela Cicerone (Castelpetroso).

Ricordiamo che il voto, inizialmente prevista per il 18 dicembre, è slittato di un mese dopo lo stop della lista di centrodestra, inizialmente esclusa per un ritardo nella presentazione dall’Ufficio elettorale provinciale. Una decisione confermata in primo grado dal Tar Molise ma sconfessata dal Consiglio di Stato, che ha riammesso la coalizione del presidente in carica, Alfredo Ricci, nella competizione elettorale.

Per l’occasione, a causa della pandemia, la Provincia ha allestito anche un seggio ‘volante’ a domicilio, in modo da consentire agli aventi diritto che si trovino in quarantena o in isolamento di poter comunque votare da casa.

