Covid, domenica drammatica in Molise: 2 morti, 3 ricoveri e altri 440 positivi

CAMPOBASSO/ISERNIA. Domenica drammatica sul fronte Covid in Molise. Oltre al decesso del 65enne di Ururi, si registra infatti un’altra vittima in poche ore: ha perso la sua battaglia contro il virus anche una 74enne di Jelsi ricoverata in Malattie Infettive al Cardarelli di Campobasso. Aumenta anche il numero dei ricoveri: tre quelli di oggi, che porta il totale a 26: 25 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva. Dei pazienti ricoverati, 14 non sono vaccinati, 4 hanno ricevuto la seconda dose e 8 anche la terza.

Per quanto riguarda i nuovi casi, sono 440 quelli accertati nelle ultime ore: 89 sui 770 tamponi molecolari effettuati dall’Asrem e 351 risultati sui 2.106 test antigenici eseguiti presso le strutture accreditate.

Oggi il centro con più contagi risulta essere Isernia: 125 i positivi accertati. I nuovi casi (nella prima colonna i casi accertati dai tamponi molecolari e nella seconda quelli emersi dai test antigenici):

Accertata la guarigione di 41 pazienti, che porta il totale dei casi attualmente positivi a 8.195. Il numero delle vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale a 516.

