Omicron corre, casi raddoppiati in una settimana: la mappa dei contagi nei comuni molisani

Quasi 1500 positivi a Campobasso. I dati dell'Asrem

CAMPOBASSO/ISERNIA. Omicron corre in Molise e non risparmia nessuno dei 136 comuni: nell'ultima settimana i casi di positività al Covid si sono quasi raddoppiati, arrivando a quota 8.195, numeri mai registrati in quasi due anni di pandemia.

Il centro con più casi continua a essere Campobasso con 1482 positivi. Seguono Termoli (966), Isernia (783), Venafro (403) e Agnone (273).

I CASI COMUNE PER COMUNE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!