Covid, tracciamento saltato e medici di famiglia costretti a fare i burocrati: la denuncia dei sindacati

La Fismu lancia il suo appello alla Regione Molise: “Così resta poco tempo per l’assistenza ai pazienti”

CAMPOBASSO. Emergenza Covid in Molise: eccessivo il carico di lavoro per i medici di famiglia costretti a fare i burocrati. La denuncia arriva dalla Fismu, che chiede l’intervento della Regione.

“La forte crescita dei contagi, lo smantellamento dei servizi sanitari di tracciamento, prevenzione e assistenza sul territorio – si legge nella nota del sindacato - - hanno portato la Regione a imporre ai medici di famiglia compiti impropri come la segnalazione dei positivi e delle quarantene alle Asl o la redazione dei certificati di guarigione per il Green Pass. Tempo sottratto al lavoro medico, alla presa in cura dei pazienti".

“I medici devono fare i medici - evidenzia Ernesto La Vecchia segretario regionale del Molise- così invece fanno i burocrati e sottraggono tempo alla loro mission, al loro vero compito: prendersi cura dei pazienti. Con la pandemia, tutto è concentrato sul Covid, ed è saltata la rete di prevenzione e cura delle patologie oncologiche diabetologiche, cardiologiche e gli unici che in questo momento si preoccupano di seguire e assistere i cronici sono i medici di famiglia, che però, appunto, vengono ‘strangolati’ dal carico burocratico. La Regione intervenga, esca dalla logica dell’emergenza, si rafforzi il territorio, le Usca, i dipartimenti di epidemiologia e tracciamento, si eliminino i compiti impropri scaricati sui medici di famiglia, che in questo momento hanno invece urgente bisogno di un supporto fattivo: si prevedano risorse per il potenziamento degli ambulatori per integrare personale infermieristico e amministrativo. Questa è la direzione giusta”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!