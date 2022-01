Nuovo appalto per le pulizie negli ospedali, sindacati soddisfatti: giusta la strada del dialogo

Oltre 300 lavoratori hanno mantenuto ore contrattuali, livelli di in quadramento ed anzianità di servizio e oggi inizieranno ad operare alle dipendenze della Dussmann Service srl

CAMPOBASSO/ISERNIA. “La strada del dialogo e della collaborazione è sempre quella giusta da percorrere”. Così la Uiltucs Molise, la Fisascat Abruzzo Molise e la Filcams Molise (con i rispettivi segretari, Guarracino, Murazzo e Capuano) esprimono soddisfazione il cambio di appalto dei servizi di pulizie presso gli ospedali, i distretti e gli uffici facenti capo alla Asrem (ad eccezione, per il momento, del distretto di Agnone).

“Oltre 300 lavoratori coinvolti – ricordano i sindacati in una nota congiunta - intervento della magistratura richiesto dalle diverse società che sino ad ieri, 18 gennaio, gestivano, da oltre un decennio un servizio differente da ospedale ad ospedale, l’azienda sanitaria costretta a destreggiarsi tra provvedimenti giudiziari ed esigenze di continuità di un servizio pubblico essenziale: il quadro che si è presentato alle organizzazioni sindacali non è stato di facile approccio. Le esigenze di tutela dei lavoratori, però, hanno prevalso in una situazione tanto ingarbugliata ed il dialogo ed il confronto sia con la Dussmann Service srl, società aggiudicataria del servizio, che con alcune delle società cd. 'uscenti', (in particolare con le Tre Fiammelle soc. coop.) hanno portato alla sottoscrizione di un verbale di cambio di appalto con tutela massima per i dipendenti occupati sul servizio in tuto il Molise.

I lavoratori, principale supporto per il lavoro delle organizzazioni sindacali hanno mantenuto ore contrattuali, livelli di in quadramento ed anzianità di servizio ed oggi inizieranno ad operare alle dipendenze della Dussmann Service. Le sigle sindacali, di fatto sempre contrarie alla scelta delle amministrazioni pubbliche di aderire a Consip, si dichiarano comunque favorevoli allo svolgimento delle gare di appalto tramite la Centrale unica di committenza presso la Regione Molise, fortemente sostenuta da Uiltucs Molise, Fisascat Abruzzo Molise e Filcams Molise: fortunatamente, nel caso del servizio di pulizie presso le strutture Asrem, la gestione è stata assegnata ad un’azienda di grandi dimensioni, che tratterà sicuramente bene i suoi dipendenti.

Le organizzazioni sindacali, soddisfatte del lavoro svolto, ringraziano innanzitutto i lavoratori, che hanno avuto fiducia nel loro operato in una situazione tanto delicata e non hanno mai fatto mancare il loro sostegno, anche nei momenti più delicati della trattativa; ringraziano per il preziosissimo lavoro svolto tutte le Rappresentanze Sindacali Aziendali, che hanno dedicato cuore, tempo ed impegno alla procedura; ringraziano, inoltre, il direttore generale della Asrem Oreste Florenzano, per aver seguito da vicino la vicenda del passaggio di gestione e l’avvocato Fabio Cofelice, della Asrem, per essere riuscito, in momenti molto tesi, a relazionarsi ed a dialogare con le organizzazioni sindacali”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!