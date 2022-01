Pnrr, sostegno alle persone fragili: sotto la lente i progetti da mettere in cantiere

Confronto tra l’assessore regionale alle Politiche Sociali Filomena Calenda e gli ambiti territoriali per consolidare un’azione di lavoro sinergico che consenta al Molise di ottenere i finanziamenti necessari

CAMPOBASSO. Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, percorsi di autonomia per persone con disabilità, housing temporaneo e stazioni di posta: queste le linee guida di un incontro tenuto questa mattina in videoconferenza tra l’assessore regionale Filomena Calenda e i coordinatori dei sette Ambiti territoriali sociali del Molise.

L’esponente della Giunta Toma ha voluto verificare lo stato dell’arte dei lavori in itinere, così da poter inoltrare, entro il 31 gennaio, progetti specifici al Ministero delle Politiche Sociali e che nei mesi futuri potrebbero essere oggetto dei finanziamenti sul Pnrr.

“Un incontro proficuo e collaborativo che ci fa ben sperare – ha detto a margine della videoconferenza l’assessore Calenda – e soprattutto ci impegna a definire un percorso di adesione a queste progettualità che veda la Regione Molise con un ruolo generale di coordinamento e di indirizzo al fine di promuovere un’equa ed appropriata distribuzione sul territorio dei programmi degli Ambiti Territoriali Sociali” .

