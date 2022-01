Covid, Toma: “Stop ai colori delle regioni, servono a poco”

Ospite della trasmissione 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1, il governatore ha annunciato di condividere la posizione di Fedriga: “Noi presidenti siamo pressoché tutti d'accordo”

CAMPOBASSO. Rimodulare, o forse, anche meglio abolire del tutto il sistema delle fasce di colore per le regioni. Il governatore del Molise Donato Toma si è detto d'accordo con la proposta del presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga.

Ospite della trasmissione 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1 ha spiegato che la questione è stata affrontata nel corso della riunione che si è tenuta questa mattina.

“Ne abbiamo parlato – ha affermato Toma - Io sono sulla posizione del presidente Fedriga, vale a dire sono sono d'accordo con l'abolizione dei colori perché non è più il caso, visto che servono a poco. Ho notato che in merito c'era un accordo trasversale abbastanza solido. Noi presidenti siamo più o meno tutti d'accordo”.

È intanto atteso a breve, come riporta 'Il Corriere della Sera' un confronto tra il ministro della Salute Roberto Speranza e i presidenti di Regione per discutere sulle eventuali modifiche alle misure restrittive, a partire appunto da una rimodulazione del sistema delle fasce di colore. Ma senza strappi, con prudenza. I numeri, infatti, non sono ancora quelli che attestano il raffreddamento dalla curva del contagio, auspicato.

Le Regioni, però, non mollano. Per le modifiche che vogliono ottenere dal governo, è stata istituita una commissione tecnica coordinata dall’assessora del Veneto, Manuela Lanzarin. Ha il compito di mettere a sistema le richieste per poi presentarle al ministro Speranza nella riunione imminente.

Dopo la riunione di questa mattina, è in corso il vertice Stato-Regioni, guidato dalla ministra Mariastella Gelmini. L’ordine del giorno è un accordo in materia di sport. A margine della riunione, però, la questione potrebbe essere affrontata.

