Coronavirus in Molise: ancora 415 positivi e 2 ricoveri, ma in 5 lasciano l’ospedale

Al Cardarelli restano 19 pazienti Covid ricoverati. I guariti sono ben 119

CAMPOBASSO. Omicron sembra rallentare la sua corsa in Molise, come nel resto d’Italia, anche se il numero di contagiati resta alto. Ed ecco che il bollettino giornaliero dell’Azienda sanitaria regionale riferisce di altri 415 tamponi positivi, di cui 61 molecolari (a fronte di 1.101 processati) e 354 antigenici (su 2.124 antigenici refertati).

Non solo, il report evidenzia due nuovi ricoveri nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli cui fanno da contraltare le dimissioni di 5 pazienti, per un totale di 19 persone attualmente ricoverate con Covid.

Buono anche il dato relativo ai guariti: sono 119.

Attualmente in Molise i positivi accertati sono 8.975, mentre i soggetti in isolamento sono 3.659.

Ecco i centri dove sono stati registrati i nuovi casi

