Quirinale, la scelta di Azione: ecco perché votare Marta Cartabia

Il partito di Carlo Calenda rilancia dal Molise il nome del ministro della Giustizia come Presidente della Repubblica

CAMPOBASSO. Azione, il partito di Carlo Calenda, non ha dubbi: “Marta Cartabia è il candidato ideale per prendere il posto di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica”.

Alle parole pronunciate nelle scorse settimane dal già ministro fanno oggi eco le dichiarazioni di Elia Luigi Tirro, responsabile giustizia di Molise in Azione, che ha così spiegato: “Mentre gli altri partiti cercano personalità autorevoli, salvo poi sbandierare nomi molto opinabili per ragioni di calcolo politico, Carlo Calenda ha fin da subito indicato in Marta Cartabia il candidato ideale, fermo restando che sostituire l’ottimo presidente Mattarella sarà un compito arduo per chiunque”.

“Potremmo dire, - ha continuato Tirro - cavalcando facili argomentazioni di tendenza, che Marta Cartabia è la persona giusta in quanto donna. Questo, però, sarebbe offensivo verso di lei, e verso tutte le donne. Noi di Azione, invece, crediamo in un valore che assurge a prerequisito per la politica: la competenza. - ha aggiunto l’esponente - Giurista, docente universitaria, Presidente della Corte costituzionale, l’attuale Ministro della Giustizia è perfetta per garantire l’unità nazionale”.

“La Cartabia è poi – ha concluso il dirigente locale di Azione - una persona dal temperamento vigile e al contempo equilibrato, nonché persona non divisiva. Il suo nome ci sembra il suo adatto nel ruolo di ‘ago della bilancia’. Speriamo quindi che su di lei sia la più ampia convergenza parlamentare”.

