Vaccini, sono ben 416 le prime dosi in Molise somministrate nell’ultima giornata

Continuano a crescere i numeri delle nuove inoculazioni

CAMPOBASSO. Si mantiene alto il numero delle prime dosi somministrate in Molise per la campagna vaccinale anti-Covid. Oggi sono infatti 416 su un totale di 2.954, e superano ancora le seconde dosi - 360 nelle ultime 24 ore. Numeri con cui la Regione arriva a 618.159 dosi somministrate in totale.

Oggi il conteggio ammonta a 1.695 dosi di Pfizer, 1.259 di Moderna, nessuna invece di Astrazeneca e di Jannsen. Il maggior numero di somministrazioni riguarda la fascia di età 50-59 anni (430) e quella 40-49 anni (397) e, a poca distanza (379) quella 30-39.

