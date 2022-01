Isernia: politica molisana in lutto. Scomparso Antonino Valletta, il medico dal sorriso per tutti

L’ex senatore, già sindaco di Sant’Agapito e capostipite della Pediatria in regione, è deceduto all’età di 84 anni. Cordoglio dalle istituzioni

ISERNIA. Scomparso oggi all’età di 84 anni Antonino Valletta, ex senatore e in passato sindaco di Sant’Agapito, paese in cui era nato il 7 ottobre 1938 e di cui era stato sempre profondamente innamorato.

Capostipite della Pediatra, di umili origini, aveva sempre rivendicato con orgoglio la provenienza da una famiglia di agricoltori: la sua determinazione, tuttavia, gli aveva consentito di terminare gli studi fino alla laurea in Medicina con il massimo dei voti e con brillanti risultati professionali, riconosciuti da tutti.

Esponente di lungo corso del Partito socialista italiano, alle elezioni Politiche del 27 marzo1994 fu eletto al Senato della Repubblica con la coalizione dei Progressisti, per poi essere eletto una seconda volta nella coalizione de L’Ulivo.

Stimato e ben voluto da tutti per la sua gentilezza e disponibilità e per l’amore sconfinato che nutriva per i bambini, Valletta può essere annoverato tra quella parte della politica molisana che sarà ricordata con rimpianto da chiunque lo abbia conosciuto.

Lascia la moglie e tre figli e un grande vuoto in tutti coloro che ne hanno potuto apprezzare le grandi doti umane e professionali. I funerali si terranno domenica 23 gennaio alle ore 15, presso la chiesa Santa Maria Assunta di Isernia.



Alla famiglia giungano le condoglianze più affettuose da parte di tutta la nostra redazione, dell’editore Michele Antenucci e del direttore Pasquale Bartolomeo.

Cordoglio dal mondo delle istituzioni: il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, ne ha ricordato la personalità "eclettica e gentile che non sarà dimenticata dai suoi pazienti, dai suoi amici, dai suoi compagni di partito e dai suoi avversari politici".

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!