Coronavirus, altri 2 morti e 425 contagi. Due nuovi ricoveri, anche in Terapia intensiva

Quella appena passata la settimana più dura per i decessi, ora arrivati a 522. Sono 20 i posti letto Covid occupati al Cardarelli

CAMPOBASSO. Coronavirus, 2 decessi, una donna di 62 anni di Ferrazzano e un uomo di 92 anni di Trivento, morti nei giorni scorsi nella Chirurgia Covid. E 2 nuovi ricoveri in ospedale, di cui uno in Terapia intensiva. Si registra anche un paziente dimesso da Malattie infettive nel bollettino Asrem di oggi, che vede altri 425 contagi in Molise, di cui 65 a Campobasso, 52 a Termoli e 37 a Isernia.

Il dato su 1.234 tamponi molecolari Asrem e 1.143 tamponi antigenici refertati da farmacie e laboratori specializzati.

Ad oggi sono 20 i posti letti Covid occupati al Cardarelli, 18 in Malattie infettive e 2 in Terapia intensiva. Di questi 10 pazienti non avevano fatto il vaccino, 5 avevano ricevuto due dosi o la dose unica, 5 avevano fatto anche la terza dose.

Fino ad oggi sono 26.939 i contagi in Molise, con 9.348 attualmente positivi, di cui 3.540 certificati dal tampone molecolare Asrem e 5.808 dagli antigenici, con 4.938 persone in isolamento. I guariti dall’inizio dell’epidemia sono 17.005 (oggi ne sono stati certificati 111) mentre i morti sono 522.

