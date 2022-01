Giramondo giovani e felici: il gusto di un cappuccino sulla Bifernina

Lei svizzera lui brasiliano, due studenti in moto dalla Francia alla Grecia: “Non sappiamo niente del Molise, staremo a Termoli 4 giorni”. C’è il sole ma fa un freddo cane: li abbiamo incrociati mentre si riscaldavano al ‘Kilometro 37’ il caratteristico baretto sulla Fondovalle Biferno.

di Maurizio Cavaliere

Li abbiamo avvicinati mentre, infreddoliti, consumavano un buon cappuccino al ‘Kilometro 37’ il baretto sulla Bifernina nei pressi del bivio per Lucito. Virginy e Miguel Angelo stanno vivendo l’ennesimo viaggio turistico nel mondo. Studiano e viaggiano in moto, anche di questi tempi in cui siamo tutti un po’ anestetizzati dalla pandemia e neanche ci accorgiamo di quello che ci stiamo perdendo. Stavolta l’itinerario è Montpellier-Atene e ritorno. Quasi cinque settimane per scoprire terre nuove , tra le altre il Molise.

Lei svizzera lui brasiliano, la moto fuori: fa un freddo cane, nonostante il sole. Lui ci mostra la giacca termica e si sfrega le mani perché ha bisogno di riprendersi un po’. Lei sorseggia il cappuccino. Sono felici, hanno visto tanta bellezza italiana finora: Genova, Firenze, Pisa, Roma, Vaticano, Napoli, Pompei. La nuova tappa del tour è un punto interrogativo per loro: quattro giorni a Termoli, dove hanno degli amici, nel Molise del tutto sconosciuto: “Non ne avevamo mai sentito parlare. Staremo qui alcuni giorni” dice Miguel Angelo. E si godranno la vita e pure i panorami del nostro bel territorio. Contrariamente al mondo intero, che ha ormai segnato sulla cartina pure il piccolo Molise, loro sono all’oscuro di tutto: della regione ‘che non esiste’ e di tutti gli altri stereotipi partoriti dalla malattia da social media di cui siamo vittime.

Chissà cosa vedranno in questi giorni, in pandemia e in pieno inverno. E’ tutto piuttosto contrario alle logiche del mercato e delle abitudini. Magari, proprio per questo, il loro soggiorno molisano sarà magico e indimenticabile. Lo speriamo per loro, mentre li salutiamo. Molise, poi Bari, Brindisi, la Grecia e chissà cos’altro ancora: buon viaggio ragazzi. Che la vita di un tempo sia con voi.

