Covid, 2 ricoveri e 210 contagi: 36 a Isernia

Settantadue i guariti

CAMPOBASSO-ISERNIA. Due nuovi ricoveri e 210 contagi da Covid-19: questo il bilancio del bollettino quotidiano Asrem, a seguito di 1.742 tamponi in tutta la regione (167 positivi tra gli antigenici e 43 tra i molecolari).

Record quotidiano di casi a Isernia (36), seguita da Campobasso (25) e Termoli (22), per un totale di 9.486 casi positivi in tutto, in Molise. Di essi, 9.427 sono asintomatici a domicilio e 38 asintomatici dimessi (Malattie Infettive).

Salgono a 19 i ricoverati in quello stesso reparto: i due nuovi ingressi riguardano una persona di Isernia e una residente fuori regione, a Carpino, in provincia di Foggia, ma c’è stata la dimissione di un paziente di Petacciato. In totale, nell’area medica del Cardarelli di Campobasso ci sono 11 persone della provincia di Campobasso, 7 di quella di Isernia e 1 una di fuori regione. Due invece i pazienti in Terapia Intensiva (uno della provincia pentra e uno di fuori regione). Su un totale di 21 ricoveri per Covid, 10 sono non vaccinati, 5 con singola dose/unica e 6 con terza dose.

Nella giornata odierna si registrano anche 72 guariti, 13 dei quali a Termoli.

Dall’inizio della pandemia, in Molise sono decedute 522 persone.

Ecco il bollettino dei contagi nel dettaglio:

