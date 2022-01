Vaccini, domenica da 3.939 dosi

Di essi, 2.691 sono i cosiddetti booster

CAMPOBASSO-ISERNIA. Sono ben 3.939 i vaccini anti Covid somministrati oggi, domenica 23 gennaio, in tutta la regione Molise, Come riferisce il consueto bollettino vaccinale Asrem, si tratta di 2.450 inoculazioni di tipo Pfizer e 1.489 Moderna; di esse, 2.691 sono terze dosi. Dall'inizio della campagna, in regione sono stati fatti 625.383 vaccini, per un totale di 148.862 persone che hanno ricevuto il cosiddetto booster. Le nuove restrizioni imposte dal Governo, infine, hanno sicuramente favorito la somministrazione delle 664 prime dosi odierne.

