Soste blu a Isernia, illegittime le multe ai disabili: lettera aperta all'assessore Ruggiero

Il Pcl chiede l'attivazione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto delle norme. La segnalazione: “I pochi posti disponibili spesso non sono riconoscibili poiché la striscia gialla è ormai bianca”

ISERNIA. Basta multe ai disabili che sostano sulle strisce blu senza pagare il ticket. Torna a chiederlo il Partito Comunista dei Lavoratori in una lettera aperta indirizzata all'assessore comunale Leda Ruggiero, delegata alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità.

“Dal 1 gennaio 2022 – scrive il coordinatore Tiziano Di Clemente - è entrato in vigore il nuovo art.183 comma 3 bis del codice della strada per cui 'i veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati'. È previsto anche l’inasprimento delle sanzioni per chi li occupa abusivamente con multe da 168 a 672 euro.

Pertanto si chiede di attivare tutte le tutele comunali per i disabili affinché detta norma sia rispettata, atteso che sino al 2021 la società privata, la quale si ritiene in potere di riscuotere i ticket e di emettere i preavvisi di multa per chi si rifiuta di pagare sugli stalli blu, ha omesso a piè pari di inserire nel verbale della illegittima sanzione la circostanza della presenza del contrassegno del disabile, arrogandosi anche il potere di negare il diritto all’esenzione, che in ogni caso il Comune aveva previsto esercitando una facoltà di legge.

Ciò ovviamente fermo restando che nulla è dovuto da nessuno per gli stalli blu a Isernia poiché illegittimi come da nostre eccezioni confermate dalle numerose sentenze del Giudice di Pace”.

Nella missiva è stata evidenziata un'altra problematica. “I pochi posti per disabili – si legge nella nota - spesso non sono riconoscibili poiché la striscia gialla è ormai bianca ed anche il simbolo giallo è ormai quasi invisibile per cui spesso si occupano abusivamente tali posti in danno ai disabili senza che nessuno intervenga”. Alla luce di ciò, si chiede al Comune “di mappare gli attuali parcheggi per disabili e provvedere a renderne visibile la segnaletica gialla orizzontale, con contestuale verifica del rispetto della misura minima di un parcheggio per ogni 50 o frazione di 50 (D.P.R. n°503 del 24 luglio 1996) includendo nel conto anche quelli degli attuali stalli blu. Ma anche di aumentare i posti per disabili oltre tale minimo previa analisi delle loro esigenze nella mobilità cittadina, sempre sottraendoli agli stalli blu”.

Infine il Pcl chiede al Comune di “ordinare alla società privata di restituire i ticket imposti ai disabili e le sanzioni eventualmente pagate da chi non ha avuto la possibilità di fare ricorso (cosa che chiediamo da tempo anche per gli altri utenti)”.

