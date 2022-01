Stellantis, pressing della maggioranza: “La gigafactory deve essere realizzata a Termoli”

Con un ordine del giorno i consiglieri comunali impegnano sindaco e Giunta ad attivarsi per mettere in campo tutte le iniziative possibili: “Il nuovo sito produttivo darebbe continuità lavorativa a migliaia di dipendenti e sarebbe una irripetibile opportunità di crescita e sviluppo per l'intero Basso Molise”

TERMOLI. “Una irripetibile opportunità di crescita e sviluppo per l'intero Basso Molise”. Ne sono convinti i consiglieri comunali di maggioranza al Comune di Termoli che, con un apposito ordine del giorno, impegnano il sindaco Francesco Roberti ad attivarsi “per sollecitare gli organi del Governo Italiano e del governo regionale affinché pongano in essere tutte le iniziative possibili a garantire che la scelta per la costruzione della gigafactory ricada sul Molise e nello specifico nello Stabilimento Stellantis di Termoli”.



“Nella zona industriale – ricordano i consiglieri - insiste da 50 anni lo stabilimento meccanico di produzione di propulsori e cambi che impiega alcune migliaia di dipendenti tra diretti e indotto. Purtroppo da un paio d'anni lo stesso e i dipendenti sono interessati da forti cicli di cassa integrazione per via delle compressioni di mercato di mercato e anche per le conseguenze della pandemia che stiamo vivendo. Solo una parte di stabilimento è stata interessata da ristrutturazioni e innovazioni con l'assegnazione di nuovi prodotti (V6 T4 e GSE) – tutto il reparto cambi ad eccezione dell'M40 è considerato ormai obsoleto e di prossima dismissione”.

La realizzazione della gigafactory rappresenta dunque una grossa opportunità. “Il territorio di Termoli e nello specifico il sito dello Stabilimento Stellantis ha tutti i requisiti e le caratteristiche necessarie – scrivono ancora i consiglieri di maggioranza - per ospitare il nuovo sito produttivo che darebbe continuità lavorativa alle migliaia di dipendenti e sarebbe una irripetibile opportunità di crescita e sviluppo per l'intero Basso Molise”.

Da qui la richiesta a mettere in campo tutte le iniziative possibili per la costruzione del sito a Termoli.

