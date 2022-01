Agrimercato Molise, Giovanna Cuomo è la nuova presidente

Imprenditrice agricola, è stata eletta all'unanimità. Il sio vice sarà Mario Di Geronimo

CAMPOBASSO. Giovanna Cuomo è la nuova presidente dell’associazione 'Agrimercato Molise'. Imprenditrice agricola titolare dell’azienda apistica Apinfiore di Mirabello Sannitico è stata eletta all’unanimità, insieme a quattro membri del Consiglio Direttivo.

L'elezione nel corso dell’assemblea dell’associazione, ospitata nella sala riunioni di Coldiretti Molise a Campobasso. Presente all’assemblea anche il direttore regionale di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese. L’associazione Agrimercato Molise unisce le imprese agricole e zootecniche molisane aderenti a Coldiretti e Campagna Amica, molte delle quali partecipano ai mercati al coperto di Campagna Amica a Campobasso, in piazza Cuoco, e ad Isernia, in via Umbria 8.



La neoeletta presidente, che resterà in carica per i prossimi tre anni, ovvero fino al 2025, subentra a Rosanna De Paola, che ha guidato l’associazione nel triennio 2018 – 2021.



Ad affiancare la Cuomo, nella guida dell’associazione, l’Assemblea ha eletto anche un nuovo Consiglio direttivo composto da Mario Di Geronimo (titolare della G.l.m Tartufi, di Rionero Sannitico, che ha assunto anche la carica di vicepresidente), Antonio Berardi (titolare dell’omonima azienda zootecnica, ubicata fra Longano ed Isernia), Sabrina Di Pietro (titolare dell’azienda agricola olivicola Mastragostino di Mafalda) e Vito Genovese (titolare della azienda ortofrutticola Agrinova di Petacciato).



Nel suo primo intervento da presidente, Giovanna Cuomo ha raccolto l’invito alla collaborazione delle aziende di Campagna Amica lanciato dalla presidente uscente, assicurando tutto il suo sostegno alle aziende nel comune interesse della crescita delle stesse e del progetto di Campagna Amica, volto a fornire cibo di qualità a km zero a tutti i consumatori. “Assicuro il mio massimo impegno per la crescita delle aziende aderenti all’Associazione Agrimercato e più in generale a Campagna Amica”. Spronando poi tutti a fare squadra ha invitato gli imprenditori a collaborare per la crescita ed il buon funzionamento dei mercati che, ha detto, “stanno diventando punto di riferimento per i consumatori, sempre più attenti alla qualità e genuinità dei prodotti Mande in Italy e Made in Molise”.

