Lettera aperta di un giovane molisano: lavoro e rispetto per le nuove generazioni, ultimo appello alla politica

Federico De Soccio da Campobasso, 27 anni: laureato e costretto a curarmi fuori regione, invertire la rotta

Gentile direttore, sono Federico de Soccio.

Mi preme invitarle questa lettera di disappunto a nome mio e di numerosi miei coetanei e di iniziare con una parola che in questa terra sta diventando sconosciuta a causa di una mancata incapacità della classe dirigente Perché un giovane molisano è costretto ad andare fuori regione per lavorare, per curarsi e per fare qualsiasi attività che ogni giovane sogna.

L’articolo 4 della nostra costituzione parla di lavoro.

Se leggiamo sulle migliori enciclopedie la parola rispetto significa: “Sentimento e atteggiamento di riguardo, di stima e di deferenza, devota e spesso affettuosa, verso una persona o un popolo”. Ed è proprio il rispetto che noi giovani meritiamo.

Direttore, viviamo in una terra che non offre posti di lavoro, il tasso di disoccupazione nella nostra regione è altissimo, la sanità non funziona. Giusto per farle un esempio, circa un anno fa sono stato costretto ad andare in Veneto, a 800 km di distanza dalla mia famiglia, per curare la mia patologia poiché in Molise non è stato possibile.

Non dimentichiamoci dei trasporti: per spostarsi in una regione del nord Italia si impiegano circa 9 ore perché la rete ferroviaria non è all’altezza e perché nella nostra regione non vi è un aeroporto, nonostante le mille promesse in ogni campagna elettorale.

Non dimentichiamoci delle infrastrutture, molte strade molisane sono messe in condizioni pietose e anche spostarsi in regione diventa un’impresa.

Un altro aspetto che mi preme sottolineare è lo spopolamento: come mai il Molise sta diventando una terra per pochi?

In questi giorni leggo numerosi articoli su chi potrebbe diventare il prossimo presidente della giunta regionale, ma il mio appello a tutte le forze politiche è : “I giovani molisani devono restare in Molise, le mente brillanti devono aver l’opportunità di lavorare in questa terra e non andar via per un misero posto di lavoro”.

A colei o colui che ricoprirà la carica più importante a palazzo D’Aimmo faccio un appello: quello di assicurarci un futuro, in questa bellissima terra.

