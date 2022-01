Poli tecnici professionali, così cambiano scuola e formazione in Molise

Roberto Di Baggio: approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse ad hoc. Effetti dirompenti, in altre regioni, in termini di raggiungimento di alti indici di occupabilità dei giovani

CAMPOBASSO. Nascono anche in Molise i Ptp, Poli tecnici professionali, strumento importantissimo che segna un deciso passo in avanti nel settore dell’istruzione e della formazione professionale.

Sulla scorta delle linee di indirizzo approvate con Delibera n. 204 del 30 giugno 2021, la Giunta regionale lo scorso 17 gennaio approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla costituzione dei Ptp nel Molise.

Istituiti con decreto ministeriale del 7 febbraio 2013, sono strumenti che garantiscono un innalzamento della qualità dell’offerta formativa, portandola a livelli di eccellenza, in stretta connessione con il segmento produttivo locale e valorizzando il contesto del sistema socio-culturale del territorio. Il tutto migliorando le esperienze formative degli studenti e le possibilità occupazionali dei giovani molisani.

Nel rispetto della normativa nazionale, l’avviso pubblico prevede che i Ptp siano costituiti mediante veri e propri accordi stipulati tra i soggetti aderenti, ovvero almeno due Istituti tecnici professionali, due imprese produttive, un ente di formazione accreditato. Sono previsti, con carattere di premialità per la candidatura, ulteriori soggetti partner, ovvero le università, i soggetti eroganti servizi di mobilità internazionale, i centri di ricerca e le amministrazioni locali.

I Ptp sono stati regolarmente inseriti nel Piano Triennale adottato dalla Regione Molise lo scorso 19 ottobre che, dopo la notifica al Ministero dell’Istruzione, è pienamente operativo: un altro strumento importante grazie al quale la Regione potrà programmare e gestire risorse importanti sul tema dell’istruzione e della formazione professionale, come appunto per i Poli tecnici professionali.

“Un tassello importante a favore del nostro sistema scolastico, formativo e del tessuto produttivo locale, oltre che dell’intero tessuto culturale regionale, è stato aggiunto nel percorso di ammodernamento del sistema dell’istruzione e formazione molisana – ha commentato il sottosegretario alla Giunta regionale, Roberto Di Baggio, delegato a Istruzione e Formazione - I Poli sono già presenti nelle altre regioni italiane, dove producono effetti dirompenti in termini di eccellenza della formazione e del raggiungimento di alti indici di occupabilità dei giovani. Già nelle linee di indirizzo approvate lo scorso giugno sono stati definiti gli obiettivi principali, ovvero creare una rete tra tutti i soggetti operanti nel territorio per snellire e rendere più fruibili le opportunità di formazione per i giovani”.

“Abbiamo previsto - ha continuato Di Baggio - la costituzione di PTP in tutti gli ambiti previsti dal decreto, per non lasciare scoperto nessun segmento della filiera produttiva: possono essere presentati progetti a valere sul comparto agro-alimentare, manifattura e artigianato, meccanica, impianti e costruzioni; cultura, informazione e tecnologie informatiche, servizi commerciali, trasporti e logistica, turismo e sport e servizi alla persona”.

“In tal modo – ha concluso il sottosegretario - sarà possibile valorizzare il contributo delle imprese nella definizione dei fabbisogni formativi, condividendo i percorsi formativi sul nascere, e renderli quindi coerenti e moderni; sarà rafforzata l’acquisizione delle competenze negli ambienti della produzione, con lo snellimento delle forme di tirocinio extracurriculare e apprendistato; saranno implementate esperienze di ricerca presso soggetti terzi ed infine, le competenze linguistiche, attraverso la promozione della mobilità degli studenti, potranno raggiungere livelli di eccellenza”.

l’avviso pubblico, con tutti gli allegati, è pubblicato sul sito della Regione Molise ed è visionabile al link:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=l1200158&IdMePu bblica=42622&Archivio

