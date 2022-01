Vaccinazione Covid ai bambini, Molise tra le Regioni virtuose: seconda in Italia per somministrazioni

Il primato spetta alla Puglia e al terzo posto si piazza la Calabria. In questi territori la percentuale più bassa di chi tra i 5 e gli 11 anni non ha ancora ricevuto alcuna dose

ROMA/CAMPOBASSO. A circa un mese dall’avvio della campagna vaccinale Covid nella fascia tra 5 e 11 anni, è stata superata in Italia la quota di un milione di bambini che hanno ricevuto almeno una dose (pari al 29%). Ne restano da immunizzare 2,594 milioni.

A lanciare la notizia è IlSole24Ore (sulla base dei dati pubblicati su Lab24) che evidenzia, al contempo, come il primato nella campagna di immunizzazione spetti a 3 regioni del Sud: Puglia, Molise e Calabria. A chiudere la classifica sono, invece, le Marche.

Più nel dettaglio, il primo posto del podio spetta alla Puglia con il 46,5% di copertura (il 13,5% ha già ricevuto la seconda dose: anche questo un primato). A seguire c’è il Molise con il 38,3% tra prime e seconde dosi e il 61,7% con zero dosi. Terza si piazza la Calabria che sul totale della platea vaccinabile è sotto la media nazionale, ma recupera posizioni nella fascia pediatrica, anche grazie alla campagna regionale nelle scuole “Open vax school days”, che ha portato la copertura vaccinale dei più piccoli al 37%. Bene anche la Lombardia, la Basilicata, il Veneto, la Toscana e il Lazio.

Mentre la percentuale dei bambini ancora senza vaccino pediatrico Pfizer è sopra l’80% in quattro territori: Friuli Venezia Giulia (81,1%), Piemonte, provincia autonoma di Bolzano (83,7%) e, come già detto, Marche (83,9%).

