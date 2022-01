Covid, tracciamento e sistema di classificazione dei ricoveri da rivedere: le parole del coordinatore del Cts Molise

Per il professore Ripabelli vanno semplificate le procedure per l’indicazione del rischio ma non eliminate. Molto cauto sulla gestione delle quarantene a scuola

CAMPOBASSO. Rivedere il tracciamento ma cautela nella gestione dei casi Covid a scuola. Questi i temi essenziali toccati dal professore Giancarlo Ripabelli, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'Università del Molise e coordinatore del Comitato Scientifico per l'emergenza Covid della Regione, intervistato dall’Ansa.

"Se da un lato oggi appare logico rivedere il cosiddetto sistema dei colori, magari semplificando ulteriormente, - ha affermato - dall'altro potrebbe essere pericoloso derogare completamente da meccanismi automatici che, peraltro, sono basati su parametri di più lenta attivazione, come i ricoveri ospedalieri. È chiaro che, comunque, il punto di riferimento per tali decisioni debbano essere sempre di più i tassi di copertura vaccinale".

Ripabelli, come anticipato, ha spiegato pure che, a suo avviso, sarebbe anche "opportuno considerare un vero e proprio reset del sistema di contact tracing, poiché le segnalazioni accumulate sono troppe e di gran lunga antecedenti alle varie scadenze previste per i soggetti in quarantena o in isolamento".

Sulla scia dei confronti che stanno avvenendo anche a livello nazionale, il coordinatore del Cts Molise si è espresso pure sulla classificazione dei ricoveri, dal momento che oggi tutti i pazienti ospedalizzati, anche per altre patologie, se positivi vengono conteggiati come ricoverati per le conseguenze dell'infezione. "Piuttosto che semplicemente scomputare i pazienti ricoverati per altri motivi, ma poi rivelatisi positivi al tampone – ha aggiunto Ripabelli - sarebbe utile ragionare su una semplificazione del sistema di valutazione del rischio delle Regioni, con valutazioni più pragmatiche sui tassi di occupazione dei posti letto e sulla reale capacità delle varie regioni di gestire i pazienti positivi ricoverati per altre patologie in aree non specificamente destinate ai pazienti Covid".

Sulla questione quarantene a scuola, invece, ha detto: "Ho qualche perplessità nel considerare in maniera totalmente differente i soggetti sintomatici da quelli asintomatici rispetto al rischio di trasmettere il virus. Ad oggi, i dati confermati da diversi studi hanno mostrato che moltissime persone possono essere infettate dal Covid e restare asintomatiche. Essere positivi asintomatici può anche significare che si è ancora nelle fasi inziali della malattia, cioè che si è pre-sintomatici, ma in grado comunque di trasmettere l'infezione già almeno un paio di giorni prima della comparsa dei sintomi. Quindi, le persone asintomatiche, seppure con diversa probabilità, possono trasmettere la malattia. È per questo che, sulle eventuali proposte di una modifica delle quarantene o degli isolamenti a scuola, - ha concluso - è auspicabile il raggiungimento di una posizione ampiamente condivisa e sempre più basata sui tassi di copertura vaccinale raggiunti negli studenti dei vari livelli di studio".

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!