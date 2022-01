Vaccini, i numeri di oggi: 3.250 dosi

I richiami sono stati 1.557

CAMPOBASSO-ISERNIA. Sono 3.250 i vaccini anti Covid somministrati oggi in Molise. Lo riferisce il consueto bollettino Asrem. Di essi, 2.304 di tipo Pfizer e 946 di marchio Moderna; le terze dosi odierne ammontano a 1.557, per un totale di 157.521 inoculazioni. Dall’inizio della campagna sono stati fatti 637.052 vaccini in Molise.

