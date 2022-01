Sequestrato alla Sacra Corona Unita, 400mila euro per l’immobile di via Santa Cristina

La struttura situata nel centro storico di Campobasso, da 15 anni inutilizzata, potrà essere recuperata e adibita a finalità pubbliche. Il sollecito di Libera contro le mafie a presentare progetti a valere sul bando finanziato con fondi del Pnrr

CAMPOBASSO. Oltre 250 milioni di euro di investimenti, per il recupero e la valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, c’è anche Campobasso tra le città italiane dove saranno avviati i progetti sollecitati dall’associazione Libera contro le mafie, sulla base di quanto previsto dalla legge 109/96.

L’immobile, confiscato alla Sacra Corona Unita, si trova in via Santa Cristina, nel cuore del centro storico di Campobasso e per anni è rimasto inutilizzato. A causa della mancanza di finanziamenti, che ora sono stati previsti nell’ambito dei fondi per la rigenerazione urbana. Un totale di 18 milioni di euro destinati alla costruzione o all’adeguamento di scuole cittadine, ai nuovi parcheggi di piazza della Repubblica e piazzale Palatucci e per il completamento del Parco della musica. Oltre che per la ristrutturazione della casa sequestrata alle organizzazioni mafiose. “Immobile che finalmente, dopo circa 15 anni di attesa – ha spiegato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, potrà essere opportunamente ristrutturato e adibito a finalità pubbliche”.

La possibilità di dare una struttura aggregativa alla città e anche un segnale alla malavita organizzata, come sollecitato da Libera. Che punta il dito sulla possibilità di presentare anche altri progetti, in Italia ne saranno finanziati non meno di 200, sulla base del bando a valere sui fondi Pnrr, promosso dall'Agenzia per la coesione territoriale.

Beneficiari di questa opportunità sono i comuni ricadenti nelle otto regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il bando scade alle ore 12 del 28 febbraio, a seguito della proroga ammessa, su richiesta di Libera e tantissime realtà italiane del mondo del Terzo Settore.

La valorizzazione dei beni confiscati è un’azione concreta nella lotta contro le mafie, ma soprattutto è uno strumento per la progettazione di percorsi di legalità e giustizia sociale.

