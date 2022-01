Programma Mangiaplastica, 535mila euro per 27 Comuni

L’onorevole del Movimento Cinque Stelle, Antonio Federico: dal 31 gennaio possibili nuove richieste

ROMA. “La transizione ecologica dev’essere supportata da un cambio di cultura nella società, nelle istituzioni e nelle amministrazioni pubbliche, che però vanno sostenute anche con risorse economiche. Questo è il senso del ‘Programma Mangiaplastica’, del quale è stata appena pubblicata la prima graduatoria e che prevede stanziamenti fino al 2024”.

Antonio Federico, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati e componente della Commissione Ambiente, annuncia il decreto del ministero della Transizione ecologica che stanzia le prime risorse ai Comuni, relative all’annualità 2021.

“Si tratta di un primo sostegno - spiega il deputato - per acquistare eco-compattatori, macchinari per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in Pet, quindi in grado di riconoscere in modo selettivo questo tipo di contenitori e ridurne il volume favorendone il riciclo in un’ottica di economia circolare. Il ‘Programma Mangiaplastica’, conseguente a una norma contenuta nel decreto Clima fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, stanzia 535.800 euro per 27 Comuni molisani che ne hanno fatto richiesta”.

Tuttavia, sta partendo l’iter anche per assegnare le risorse relative al 2022.

“Le amministrazioni comunali - continua il parlamentare M5S - possono presentare richiesta di contributo dal 31 gennaio al 31 marzo 2022 attraverso la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale. Queste richieste saranno valutate secondo i criteri individuati dal decreto attuativo del Programma, quindi in ordine cronologico, e il beneficio sarà corrisposto ai Comuni ritenuti ammissibili fino a esaurimento dei fondi disponibili”.

“Insomma - termina Federico - un’opportunità per tradurre i concetti di transizione ecologica ed economia circolare in risorse concrete e buone pratiche di cui possa beneficiare l’intera comunità”.

Di seguito, i Comuni molisani beneficiari:

Montenero di Bisaccia 27.450 euro

Castelbottaccio 14.884

Trivento 29.890

Mafalda 14.900

S. Agapito 14.900

Riccia 24.034

Bojano 27.450

Portocannone 25.010

Spinete 15.000

Montefalcone 13.420

Toro 13.420

Guardiaregia 29.999

San Polo 30.000

San Felice 13.420

Guardialfiera 12.56

Sant'Angelo Limosano 13.420

Tufara 24.034

Colle d’Anchise 13.420

Palata 13.420

Pietracupa 13.420

Sepino 14.945

Bonefro 30.000

Civitacampomarano 13.420

Limosano 24.510

Pesche 24.034

S. Maria del Molise, 29.890 euro

Monteroduni, 14.945 euro

