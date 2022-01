Apprendimento digitale, Molise ‘maglia nera’

La regione ultima secondo lo studio della piattaforma di insegnamento online Preply: internet lento e pochi fondi per a digitalizzazione delle scuole

CAMPOBASSO. Molise fanalino di coda per l’apprendimento digitale nelle scuole. Lo riferisce l’agenzia di stampa ‘Dire’, citando uno studio della piattaforma di apprendimento digitale Preply che fornisce informazioni su come le singole regioni sono preparate per offrire agli studenti le migliori condizioni per un e-learning e un apprendimento online efficace.

Lo studio della piattaforma di insegnamento online dimostra come tante regioni hanno investito bene le loro risorse e dove è ancora necessario migliorare. La valutazione delle regioni ha incluso informazioni sulle condizioni tecniche essenziali, come la velocità di internet e la disponibilità di computer per le famiglie. Sono state fornite importanti informazioni sui finanziamenti per il miglioramento della struttura digitale delle scuole e la spesa pubblica per l'istruzione.

Il risultato è una lista comparativa che vede la Campania al primo posto e il Molise in coda alla classifica. La regione Campania offre attualmente le migliori condizioni per la promettente partecipazione alle opportunità di apprendimento online, disponendo dell'internet su banda larga più veloce del paese (63 Mbps).

Per quanto riguarda la didattica digitale, la Lombardia è la regione che ha investito la maggior somma di denaro per rafforzare la struttura digitale delle scuole, seguita da Campania e Lazio. Tra le regioni che invece hanno destinato all'istruzione una percentuale di Pil sopra la media troviamo la Calabria (6,3%), la Sicilia (6,2%) e la Campania (6,1%).

La provincia di Trento risulta invece la provincia con la maggior disponibilità di computer, infatti il 74% delle famiglie trentine possiede almeno un dispositivo. Punteggi soddisfacenti anche per Alto Adige e Lombardia, dove le abitazioni dotate di computer sono il 73%.

Fanalino di coda per Molise e Friuli Venezia Giulia a causa della bassa velocità di internet su banda larga e della bassa cifra dedicata alla digitalizzazione delle scuole. Il digital divide, insomma, si sente ancora tutto in regione.

