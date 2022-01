Mattarella bis, il trionfo dello status quo

Il Presidente uscente confermato come il suo predecessore Napolitano. Toma: grati che resti al suo posto. Micone: la giusta guida

ROMA. Sergio Mattarella succede a sé stesso: è lui il ‘nuovo’ Presidente della Repubblica, l’unico in grado di fare sintesi in un Parlamento che, in sei giorni di votazioni in seduta comune, ha dato un triste spettacolo. Alle 20.19 di oggi, 29 gennaio, il superamento del quorum di 505 voti necessario per l'elezione, raggiunto all'ottavo scrutinio. Per lui un risultato di 759 suffragi, che lo consegna alla storia come il secondo Presidente più votato dopo l'indimenticabile Sandro Pertini.

I partiti sono usciti ancor più inadeguati dal voto: il centrodestra, ‘orfano’ della candidatura di Berlusconi, ha visto lo scollamento, forse definitivo, dell’ala sovranista tra la Lega di Salvini e Fratelli d’Italia della Meloni, con quest’ultima che non ha votato Mattarella dicendosi incredula per il ripensamento del ‘Capitano’. Il leghista invece, dopo aver bruciato in malo modo tutti i candidati a lui graditi, su tutti la presidente del Senato Elisabetta Casellati in una prova di forza senza numeri, sarà chiamato a fare i conti con problemi non indifferenti di leadership, vista la spaccatura evidente con il ministro Giorgetti, che potrebbe addirittura lasciare il Governo.

Forza Italia, invece, sembra orientata sempre più a muoversi verso il nuovo polo centrista in via di composizione.

Quanto al centrosinistra, nonostante il trionfalismo del segretario del Pd Enrico Letta, le correnti la fanno da padrone: claudicante il rapporto con l’alleato M5S - alle prese con la leadership sempre meno forte di Conte e dilaniato dalle divisioni interne - il Partito Democratico non sembra aver giocato affatto un ruolo da protagonista in quella che è una scelta, il Mattarella bis, figlia di un sistema partitico debolissimo che si rifugia in una soluzione gattopardesca. Con lo spettro, inevitabile, del voto per le Politiche tra poco più di un anno. Dove Mario Draghi, premier che resta ai posti di comando, potrebbe di nuovo tornare utile. Per una poltrona o per un’altra.

Soddisfazione per la scelta di Mattarella di restare al suo posto è stata espressa dal presidente della Regione Donato Toma, uno dei tre grandi elettori del Molise chiamati a Roma per votare, insieme al presidente del Consiglio Salvatore Micone e al capogruppo del Movimento Cinque Stelle Andrea Greco.

“Con i colleghi presidenti di Regione – queste le parole di Toma - abbiamo incontrato il Presidente Mattarella. Si è reso disponibile ad accettare un secondo mandato e per questo dobbiamo essergliene grati. L’Italia continuerà ad essere in buone mani. Stabilità istituzionale e continuità governativa, in un momento di pandemia come questo, sono una priorità”.

Dopo la rielezione ufficiale, Toma ha si è congratulato con il Presidente della Repubblica tramite il proprio profilo Facebook: "Auguri al Presidente Mattarella per un prosieguo proficuo e significativo al Quirinale. Sono fermamente convinto che continuerà a costituire un solido punto di riferimento nel ruolo di garante massimo della fedeltà alla Repubblica e dell'osservanza della Costituzione e a essere, allo stesso tempo, una figura autorevole, esemplare e rassicurante, capace di garantire al Paese tanto l'unità indispensabile a superare il momento difficile che sta vivendo, quanto la tenuta dello stesso nel più ampio scenario internazionale, all'interno del quale il nostro Presidente è unanimemente apprezzato per credibilità, prestigio e stima: onorato e orgoglioso di aver contribuito, con il mio voto, alla sua rielezione".

"Una vittoria di tutta la nazione - ha commentato Micone su Facebook - così da poter continuare a sentirsi tutelata in ambito nazionale e mondiale. Nessuno più del Presidente Mattarella può personificare il ruolo di custode supremo ed imparziale della nostra Carta costituzionale e dei principi fondanti la nostra democrazia. Persona di alto spessore umano. Massimo emblema di valori civili. Autorevole personalità istituzionale che, indiscutibilmente, continuerà a garantire equilibrato dialogo e rispetto delle funzioni tra l’istituzione parlamentare legislativa, l’istituzione governativa e l’istituzione giudiziaria, ciascuna nella propria autonomia, ma nel contempo tutte e tre dirette al bene della Nazione. Il Presidente Mattarella ha rappresentato e continuerà ad essere la salda, ferrea e giusta guida di cui l'Italia e gli italiani hanno necessità, soprattutto, in questo particolare e difficile momento storico".







